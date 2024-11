Auffahrunfall in der Adenauerstraße: Fahrerin bemerkt zu spät, dass der Vordermann bremst

In Burlafingen sind am Dienstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Gemäß den ersten Ermittlungen vor Ort befuhr ein 37-jähriger Mann die Adenauerstraße in Fahrtrichtung Nordost. Unmittelbar hinter ihm befand sich die spätere Unfallverursacherin. Aufgrund einer Baustelle bremste der 37-Jährige, was die 25-jährige Frau laut Polizei zu spät erkannte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Laut der Polizei Neu-Ulm wurde bei dem Unfall niemand verletzt

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der 25-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von mehr als ein Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein sicher. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 2500 Euro. Verletzt wurde niemand. Gegen die Unfallverursacherin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. (AZ)