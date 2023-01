Neue Aldi-Filiale in Burlafingen: Der Eröffnungstermin steht fest

Der Discounter hat an der Adenauerstraße in Burlafingen eine neue Niederlassung gebaut. Die Verkaufsfläche wurde deutlich vergrößert.

Im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen gibt es bald wieder eine Aldi-Filiale. Der Discounter eröffnet seinen Neubau am Samstag, 21. Januar. Das teilte das Unternehmen mit.

Beim Bau der neuen Aldi-Filiale in Neu-Ulm gab es Verzögerungen

Die alte Niederlassung war im Frühjahr vorigen Jahres geschlossen und danach abgerissen worden. Am gleichen Standort an der Adenauerstraße hat Aldi neu gebaut. Ursprünglich hätte die neue Filiale bereits Ende 2022 eröffnet werden sollen, es gab jedoch Verzögerungen auf der Baustelle. Am Standort Burlafingen arbeiten künftig etwa 20 Beschäftigte.

In dem neuen Gebäude mit Flachdach ist deutlich mehr Platz. Die Verkaufsfläche beträgt nun 1200 Quadratmeter, etwa 40 Prozent mehr als in der alten Filiale. Die Obst- und Gemüseabteilung befindet sich künftig im Eingangsbereich. Dort gibt es laut Aldi auch eine größere Auswahl an Frischfleischartikeln. Im hinteren Teil der Filiale befindet sich die neue Backwelt. (mru)