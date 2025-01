Am vierten Adventssonntag, 22. Dezember, fand das Singen unterm Christbaum auf dem Burlafinger Dorfplatz statt. Beim Aufbau fegte noch ein kleiner Schneesturm über Burlafingen, doch pünktlich zum Beginn war wieder sternklarer Nachthimmel. Glühwein, Punsch, Schmalzbrot, Brezeln und Rote im Semmel wärmten die zahlreichen Besucher gut auf. Auch die Klänge der Christmas Brass des Musikvereins trugen zum Wohlbefinden bei und es konnten dazu wieder gemeinsam schöne weihnachtliche Lieder gesungen werden. Der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht freuten sich vor allem über die vielen Kinder, die alle eine Kleinigkeit bekamen. Die Spenden und die Einnahmen aus dem Essens- und Getränkeverkauf werden wieder an drei Projekte unserer Kirchengemeinden weitergegeben. Dieses Jahr können damit Projekte in Indien, Nigeria und Brasilien unterstützt werden. Vielen herzlichen Dank nochmal an die vielen fleißigen Helfer und die Familien Krauch, Schmid und Eisele für die Unterstützung.

