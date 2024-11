IG Metall Neu-Ulm-Günzburg kündigt Warnstreiks in der Region an

Die IG Metall Neu-Ulm-Günzburg verstärkt in der Region mit Warnstreiks den Druck auf den Arbeitgeberverband VBM in der laufenden Tarifrunde und hat in der Region Günzburg und Neu-Ulm Warnstreiks angekündigt, um Druck auf die Tarifverhandlungen auszuüben. „Die Beschäftigten in den Betrieben der Metall- und Elektroindustrie spüren die hohe Inflation in ihren Geldbeuteln. Deshalb verlangt die IG Metall von den Arbeitgebern, eine ordentliche Erhöhung der Entgelte mit uns zu regeln“, so die Meinung von Günter Frey, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Neu-Ulm-Günzburg.

In den ersten drei Verhandlungsrunden konnte kein Durchbruch erzielt werden, da das vorgelegte Angebot des Arbeitgeberverbandes nicht den Erwartungen der Beschäftigten entspricht. Bei Kögel Trailer in Burtenbach soll deshalb am Freitag, 8. November, und bei Bosch Rexroth in Elchingen am Montag, 11. November, die Beschäftigten aufgerufen, mit Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Durch den Druck aus den Belegschaften, hier in der Region und in ganz Bayern, ist es aus Sicht der IG Metall möglich, die Arbeitgeber zu einem Kompromiss zu bewegen, der den Forderungen der Menschen Rechnung trägt. (AZ)