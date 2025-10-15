Neue Pächterin fürs Café Brettle gefunden: „Deutsche Küche neu aufmischen mit südländischem Touch“

Seit August steht das Café Brettle in der Ulmer Altstadt leer. Nach nicht einmal einem Jahr musste der neue Pächter dort die Reißleine ziehen. „Aus persönlichen Gründen“, wie der Eigentümer des 600 Jahre alten Gebäudes im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt. Er sei damit „nicht glücklich“, sagt er. „Manchmal aber spielt das Leben so seine Spielchen, dass sich gewisse Dinge ändern.“ Mittlerweile ist jedoch eine Nachfolgerin gefunden. Und jene ist in der Stadt durchaus bekannt.

„Ich habe gerade viel um die Ohren“, sagt Melanie Conde. Die 33-Jährige arbeitet schon lange in der Gastronomie. 2017 hat sie sich mit dem Restaurant Adega, das seit vergangenem November Dona heißt, selbstständig gemacht. Einst wurden hier Tapas serviert, dann wurde auf portugiesische Küche umgeschwenkt. Condes Wurzeln sind in Portugal, ihre Eltern stammen von dort. Diesen Sommer kam noch das Café Mimi in Söflingen dazu. Dass sie das Dona in der Frauenstraße Ende Oktober aufgeben wird, hatte sie bereits verkündet. Gleichzeitig aber auch angekündigt, mit einem „neuen Konzept“ weitermachen zu wollen.

Melanie Conde (rechts) mit Mutter im Café Mimi in Ulm-Söflingen. Die 33-Jährige übernimmt im Winter das Café Brettle in der Ulmer Rabengasse. Foto: Dominik Prandl (Archivbild)

Melanie Conde übernimmt Café Brettle in Ulm und startet mit „neuem Konzept“

Jenes „neue Konzept“ wird sie im Café Brettle umsetzen. Conde bekam vom Eigentümer, der anonym bleiben will, den Zuschlag. „Weil ich sie kennengelernt habe als Mensch und als Persönlichkeit. Ich bin sehr vom gastronomischen Konzept überzeugt. Portugiesische Küche und Tapas, das gibt es in der Form in Ulm eher selten. Wir haben 500 Lokale mit chinesischer Küche, aber gute portugiesische Küche oder Tapas sind ein bisschen eine andere Geschichte“, so der Besitzer der Immobilie, die er nach eigenen Angaben aufgrund des großen Interesses hätte „fünf Mal vermieten“ könnte. Conde aber koche selbst. Dem Eigentümer war es „wichtig, jemand zu haben, der sich voll mit dem identifiziert und es nicht als Niederlassung betreibt“.

Das Restaurant Dona in der Ulmer Frauenstraße wird es so nicht mehr geben. Einen Nachfolger scheint es jedoch für hier auch schon zu geben. Foto: Michael Kroha

Conde geht im Gespräch mit unserer Redaktion auf ihr „neues Konzept“ noch etwas genauer ein. Es sei keineswegs so, dass quasi das Dona ins Brettle einziehe. Angeboten werden sollen nicht mehr nur portugiesische, sondern auch andere Gerichte wie eben Tapas. Gleichzeitig aber solle „das Rustikale nicht verloren gehen“, welches das Brettle seit Jahrzehnten prägte. Auch, um die ältere Generation nicht als Gäste zu verlieren. Conde will „die deutsche Küche neu aufmischen, mit einem südländischen Touch“. Und das zum Frühstück, bei einem Mittagstisch sowie am Abend mit einer „Wein-Bier-Atmosphäre“.

Termin der Wiedereröffnung des Café Brettle in Ulm noch offen, das Dona wird sterben

Wann der Betrieb im Café Brettle starten kann, ist ebenfalls noch nicht ganz sicher. Vor Ort sind gerade noch Handwerker zugange. Laut des Eigentümers war es zu Rohrbrüchen gekommen, die nun behoben werden müssen. Conde geht davon aus, dass sie ab kommender Woche mit dem Renovieren starten kann. So wird unter anderem die Küche komplett erneuert. Auch das Café soll modernisiert, der Stil aber erhalten bleiben, bekräftigt sowohl der Eigentümer als auch die neue Pächterin. Einen Eröffnungstermin gebe es noch nicht. Conde hofft, das Dezember-Geschäft noch mitnehmen zu können.

Melanie Conde startete 2017 mit dem Restaurant Ageda, das im vergangenen Jahr zur Dona wurde, in ihre Selbstständigkeit als Gastronomin. Foto: Michael Kroha

Der Name Dona wird indes „sterben“, sagt Conde. Das Lokal wird aber voraussichtlich von jemand anderem übernommen. Von wem ist „noch ein Geheimnis“. Gelüftet werden könnte das womöglich schon in wenigen Wochen, wenn die Übernahme komplett in trockenen Tüchern ist.