Wechsel an der Spitze der Glacis-Galerie: Centermanager Serge Micarelli verlässt das Einkaufszentrum

Nach zweieinhalb Jahren verlässt Serge Micarelli das Centermanagement der Glacis-Galerie und übergibt zum 1. November an Melissa Esin. Letztere gehört dem Unternehmen ECE Marketplaces, dem mit Abstand größten Centerbetreiber in Deutschland, seit vier Jahren an und managte schon das Rotmain-Center in Bayreuth.

„Ich schätze die hervorragenden Kenntnisse und Kompetenz meiner Kollegin sehr. Ihre langjährigen und tiefgehenden Erfahrungen sowie ihre Fachkompetenz im Centermanagement werden der Glacis-Galerie gewinnbringend zugutekommen“, sagt Micarelli über seine Nachfolgerin. „Wir haben bereits in München während der Pandemie großartig zusammengearbeitet. Ich wünsche ihr alles Gute und ganz viel Erfolg auf dem Weg in eine gute Zukunft mit der Glacis-Galerie.“

Plötzlich sieht man neue Nummernschilder im Parkhaus

Micarelli übernahm die Glacis-Galerie im Juni 2022 und erkannte schon bald das große Potenzial des Standortes. Er strickte das Marketing noch im selben Jahr komplett um und erhöhte mithilfe der Mietpartner die Werbebudgets deutlich, um damit das Einzugsgebiet zu vergrößern und mehr Menschen zu erreichen. Die Werbung ging damit weit nach draußen, um die Menschen anzusprechen, die weiter anreisen, länger bleiben und dabei mehr konsumieren. Der Erfolg stellte sich schnell ein, erklärt das Centermanagement. Bereits nach einem halben Jahr habe man an den Nummernschildern der Autos im Parkhaus erkannt, dass Menschen aus Gebieten kommen, die man vorher nicht gesehen hat. Im vergangenen Jahr gab es mit rund 4,5 Millionen Besuchern einen neuen Rekord – jetzt steuert Micarelli die fünf Millionen an.

Zwei neue Geschäfte eröffnen in der Glacis-Galerie

Der Manager siedelte mit seinem Team auch neue Shops an. So haben seit 2022 insgesamt 13 neue Geschäfte eröffnet. Unter anderem Bershka, Dunkin Donuts, Vegan Land, Café Simit, Eyes & More, Glorious Art und viele weitere. In den nächsten Wochen kommen zwei weitere neue, noch nicht am Standort vertretende Geschäfte hinzu. Waterdrop und das Multi-Label Olymp & Hades. Waterdrop eröffnet bereits im November seine Türen, das Modegeschäft Olymp & Hades voraussichtlich im ersten Quartal 2025. „Damit haben wir wieder zwei neue, starke Namen in der Glacis-Galerie und in der Region“, so Micarelli. „Jedes neue Geschäft muss das ganze Center nach vorne bringen und muss passen“, erklärt er. „Eine Vermietung, um Lücken zu schließen, liegt uns und dem Eigentümervertreter fern. Das würde uns nicht weiterbringen“, ergänzt der Manager.

Von Juni bis Ende August dieses Jahres wurde der Food Court im laufenden Betrieb komplett umgebaut und neu gestaltet. Zudem wurde eine neue Kunden-Information gebaut und die Sitzmöbel sowie das Bepflanzungskonzept komplett erneuert. „Ein Kraftakt“, so Micarelli, „aber es hat sich gelohnt. Der Food Court verfügt nun über 70 Sitzplätze mehr, ist modern, attraktiv und wird hervorragend angenommen“.

Micarelli ist verheiratet, lebt in der Nähe von Böblingen und hat zwei Kinder. Er ist seit über 20 Jahren Centermanager bei ECE Marketplaces. Er verlässt die Glacis-Galerie in Richtung Leonberg und übernimmt dort am 1. November das LEO-Center. Eine Aufgabe, auf die er sich bereits freut – es ist sein siebtes Center.