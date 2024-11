Daimler stellt den ersten elektrischen Überlandbus vor

Die Daimler-Bussparte ist dem ersten elektrisch betriebenen Reisebus am Montag ein Stück nähergekommen. Wie in der „Roadmap“ für Fahrzeuge mit vollelektrischem Antrieb vor Jahren definiert, wurde jetzt „zur Mitte des Jahrzehnts“ der erste batterieelektrische Überlandbus vorgestellt. Ende des Jahrzehnts, also in fünf Jahren, soll die Neu-Ulmer Reisebusmarke Setra an der Reihe sein.

Der nun vorgestellte Überlandbus „Mercedes-Benz eIntouro“ wurde als „seriennaher Prototyp“ nun vorgestellt, wird aber in der Türkei hergestellt. In Neu-Ulm liegt die „Hochboden-Kompetenz“, es wurde also Entwicklungsarbeit geleistet.

Nachdem Stadtbusse längst elektrifiziert sind, kommt Daimler nun mit dem Überlandbus als nächstes Segment, bevor es Ende der Dekade an den elektrischen Reisebus geht. „Selbstverständlich werden wir elektrifizierte Reisebusse in Neu-Ulm herstellen“, sagt Daimler-Buses-Chef Till Oberwörder. „Die Herausforderung ist dabei nicht das Produkt.“

Daimler stellt ersten E-Überlandbbus vor

Die neue Batteriegeneration (“NMC4“) etwa, die im neuen Überlandbus eingesetzt wird, wird dank einer anderen Zellchemie eine um sechs Prozent höhere Energiedichte für größere Reichweiten im Vergleich zur Vorgängergeneration bieten.

Reichweiten von 500 Kilometer sollen erreicht werden, der eCitaro fuel cell sogar 700 Kilometer. Die Herausforderung sei vielmehr die Ladeinfrastruktur in der Breite, um damit auch wirklich auf Reisen gehen zu können. „Es ist wichtig, dass Ladepunkte nicht alleine an den Autobahnen angeboten werden“, so Oberwörder. Sondern an den Orten, die mit Reisebussen angefahren werden: von Schlössern über Freizeitparks bis hin zu Sportarealen. „Das ist die größere Schwierigkeit. Der Bedarf an Infrastruktur wird noch größer werden, der Aufbau muss schneller gehen. Das ist unser Appell an die Politik und alle Beteiligten. Die Produkte werden da sein.“

Icon Vergrößern Bis der erste Setra-Bus nur mit Batterien fährt, wird es noch dauern. Foto: Alexander Kaya Icon Schließen Schließen Bis der erste Setra-Bus nur mit Batterien fährt, wird es noch dauern. Foto: Alexander Kaya

Wann kommt der E-Setra aus Neu-Ulm?

Bis der erste E-Setra in voraussichtlich etwa fünf Jahren vorgestellt wird, hat Daimler Buses jetzt erstmal seinen ersten E-Überlandbus vorgestellt. Damit elektrifiziert der Hersteller den öffentlichen Nahverkehr zwischen Städten und ländlichen Gebieten. Kunden können den neuen E-Überlandbus Anfang 2025 bestellen, die Weltpremiere des Serienfahrzeugs ist für die Branchenmesse „Busworld“ im Oktober 2025 in Brüssel vorgesehen. Erste Kundenauslieferungen sind ab 2026 geplant

Mit dem eIntouro führt Daimler Buses zudem eine neue Elektronikarchitektur ein. Diese ermöglicht erstmals eine drahtlose Softwareaktualisierung von Bussen, sogenannte „Over-the-air“-Updates, ohne Werkstattbesuch. Die Technologie soll in allen zukünftigen Bus-Modellen des Herstellers zum Einsatz kommen. Stand heute wird Daimler Buses diese Technologie als erster Bus-Hersteller in Europa anbieten können. Der Absatz von Daimler Buses lag im ersten Quartal mit rund 5.600 Einheiten auf Vorjahresniveau.