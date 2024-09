DC Connected Car: Millionen-Spritze für Werkstatt-Revolution made in Leibi

Ein Auto ohne modernste Technik - das gibt es heute fast nicht mehr: Klimaanlage, Fensterheber, Tempomat. Und wenn einer dieser Dienste wie aus heiterem Himmel einmal ausfällt, steckt oftmals „nur“ ein Software-Fehler dahinter. Statt Schraubendreher nutzen Automechaniker daher immer öfter lediglich einen Computer zur Reparatur. Auf eine Hebebühne muss das Fahrzeug dafür auch meist nicht mehr. Warum also das Problem nicht gleich aus der Ferne lösen? Dennis Christ hat sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Mit seiner Antwort darauf hat der Junior-Chef der gleichnamigen Kfz-Werkstatt in Nersingen-Leibi bereits Preise abgeräumt. Nun erfährt sein Start-up eine Millionen-Spritze dank eines Investoren-Deals.

„Entgegen aller Empfehlungen der Lehrer“ hat der heute 30-Jährige nach seinem Abitur am Bertha-von-Suttner-Gymnasium in Pfuhl im Jahr 2012 eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker bei einem größeren Vertragshändler in Neu-Ulm begonnen. Es folgte der Technikermeister und mehrere Fortbildungen, wie zum Beispiel zum selbstständigen Sachverständigen. 2016 kam er zurück in die Werkstatt seines Vaters Ralf Christ nach Leibi. 2020 gegründete er dort seine eigene Firma: die DC Connected Car GmbH. Lange habe er getüftelt, in einer Garage eine Straße weiter sei Christ „in einen VW-Bus reingehockt“ und probierte sich aus. Direktes und ehrliches Feedback kam und kommt vom Vater. Erst wenn der nichts mehr sagt, funktioniere es, sagt der Sohn.

Fahrer beschreibt im Auto einem Chatbot das Problem: KI sucht nach Ursache und Lösung

Fahrzeugsysteme werden immer komplexer. Aber die Menschen, die Fehler in jenen komplexen Systemen beheben können, immer weniger. Stichwort: Fachkräftemangel. Das merkt auch die Kfz-Werkstatt in Leibi - trotz ihrer im August 2022 eingeführten Vier-Tage-Woche. Warum also nicht die Technik oder gar Künstliche Intelligenz (KI) arbeiten lassen? Die Vision: Der Fahrer oder die Fahrerin beschreibt im Auto einem Chatbot das Problem. Die KI sucht sofort nach Ursache und Lösung. Und nach einem automatischen Softwareupdate kann die Fahrt weitergehen. Wenn die KI schon eingreift, noch bevor quasi das rote Lämpchen im Auto aufleuchtet, wäre es perfekt.

Icon Vergrößern DC Connected wurde 2021 mit dem Digital Automotive Award ausgezeichnet. Das Foto ist bei der Preisverleihung in Würzburg entstanden. Von links: Ralf Christ (Kfz-Meister), Gabi Christ, Bianca Christ, Dennis Christ (Geschäftsführer DC Connected Car GmbH), Ex-Freundin Sarah Laible und Schwester Katrin Christ. Foto: Kfz-betrieb, Vogel-verlag (Archivbild) Icon Schließen Schließen DC Connected wurde 2021 mit dem Digital Automotive Award ausgezeichnet. Das Foto ist bei der Preisverleihung in Würzburg entstanden. Von links: Ralf Christ (Kfz-Meister), Gabi Christ, Bianca Christ, Dennis Christ (Geschäftsführer DC Connected Car GmbH), Ex-Freundin Sarah Laible und Schwester Katrin Christ. Foto: Kfz-betrieb, Vogel-verlag (Archivbild)

1,5 Millionen Euro hat Christ nach eigenen Angaben dafür schon ausgegeben. Fahrzeugwartung soll mithilfe eines virtuellen Technikers funktionieren. Und bei jedem neu gelösten Problem soll dieser virtuelle Techniker sich weiterbilden. „Der beste Kfz-Techniker ist der, der die meisten echten Fälle gesehen hat“, weiß der Kfz-Meister. Eine Idee und ein Geschäftsmodell, das nicht nur für die eigene Werkstatt attraktiv ist, sondern auch für Versicherungen, Pannenhilfen und Automobilhersteller.

DC Connected Car in Nersingen: Investoren stellen 2,1 Millionen Euro zur Verfügung

Entsprechende Firmen und Fonds stellen nun zusätzliche 2,1 Millionen Euro zur Verfügung, um das Produkt weiter voranzubringen. „Wir brauchen ein bisschen mehr Power“, sagt Christ. Neben Venpace, einem Investor aus dem Versicherungsbereich mit Hauptsitz in Köln, sind darunter auch internationale Unternehmen. Zum Beispiel Borusan Ventures mit Sitz im Silicon Valley, das in Start-ups in den USA und Europa investiert, oder Atlas Ventures aus Großbritannien, ein industrieller Technologiefonds.

Icon Vergrößern Die Kfz-Werkstatt Ralf Christ in Nersingen soll eigentlich auch weiterhin das „Headquarter“ sein. Doch die Bürokratie in Deutschland lässt weiteren Geldfluss durch größere Investoren wohl schwierig werden. Foto: Alexander Kaya (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Kfz-Werkstatt Ralf Christ in Nersingen soll eigentlich auch weiterhin das „Headquarter“ sein. Doch die Bürokratie in Deutschland lässt weiteren Geldfluss durch größere Investoren wohl schwierig werden. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

War Christ anfangs quasi allein, bestehe das Team inzwischen aus 24 Mitarbeitern, die auch von Barcelona und Buenos Aires aus arbeiten. Das nächste Ziel: Der KI sollen noch mehr Automarken antrainiert werden. Pannenhilfen in ganz Europa sollen es verwenden können. Zudem stehe ein erstes Projekt in den USA an. Zwar gebe es noch weitere „Player“ auf dem Markt, zum Beispiel beim Automobilzulieferer ZF. „Ansonsten sind wir aber relativ allein“, sagt Christ.

Bürokratie in Deutschland ist für Start-ups wie DC Connected „der Horror“

Bei allem Stolz und Freude über die Entwicklung schwingt auch Kritik mit. Vor allem an der deutschen Bürokratie. „Der Horror“, sagt Christ, der mit seinem „Headquarter“ eigentlich nicht weg möchte aus Leibi. „Wir wollen die Technik hier behalten.“ Doch die Geldgeber hätten ihm zu verstehen gegeben, dass weiterer Geldfluss von größeren Investoren in Deutschland schwierig werden könnte. Zu aufwendige und langwierig sei das Prozedere hierzulande. „Das hat mich geärgert“, sagt Christ. 100-seitige Verträge seien notwendig gewesen. Über Monate habe es gedauert, bis die Sachen beim Notar erledigt waren. Da dürfe man sich nicht wundern, wenn Technologien abwandern.