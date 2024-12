Feuerwehreinsatz in Pfuhl: Defekt an Heizdecke führt zu Brand

In Pfuhl kam es am Sonntagabend gegen 21 Uhr zu einem Zimmerbrand in der Falchenstraße. Auslöser war nach derzeitigem Stand ein technischer Defekt an einer Heizdecke, wodurch die darunterliegende Matratze in Brand gesetzt wurde.

Trotz eines Löschversuchs durch die Bewohner konnten sich die Flammen im Zimmer ausbreiten, weshalb die Feuerwehr hinzugezogen werden musste. Diese konnte eine Ausbreitung auf das gesamte Gebäude verhindern und den Brand ablöschen. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen, sodass niemand verletzt wurde, teilt die Polizei mit. Eine erste Schätzung des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. (AZ)