Achtung Gefahrenstelle: Defekte Straßenbeleuchtung an der Neutorbrücke

Die elektrischen Anlagen für die Straßenbeleuchtung an der Ulmer Neutorbrücke sind in der vergangenen Woche durch einen Spannungsüberschlag durch einen vorbeifahrenden Zug vollständig zerstört worden. Die Ausfälle der Straßenlampen in den ebenfalls betroffenen Straßenzügen am Michelsberg konnten inzwischen wieder behoben werden, die Neutorbrücke und die dortigen Gehwege sind aber weiterhin unbeleuchtet, teilt die Ulmer Stadtverwaltung mit.

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze werden bis Mitte November eine provisorische Beleuchtung an der Neutorbrücke installieren, heißt es. Bis dahin bitten Stadt und SWU alle Verkehrsteilnehmenden im Bereich der Neutorbrücke um erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht. Fußgängern wird empfohlen, auf alternative, beleuchtete Wege auszuweichen, wie beispielsweise die Kienlesbergbrücke und die Kienlesbergstraße, oder alternativ den Fußgängersteg in der Syrlinstraße zu nutzen.