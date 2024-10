Depressionen: Kreis Neu-Ulm stärker betroffen als der bayerische Schnitt

1,51 Millionen Menschen in Bayern waren im Jahr 2022 von Depressionen betroffen. Das entspricht einem Anteil von 12,59 Prozent der bayerischen Bevölkerung. Im bundesweiten Vergleich liegt Bayern hier über dem Durchschnitt von 12,52 Prozent. Dies sind die Ergebnisse des aktuellen „Gesundheitsatlas Deutschland“ des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO).

„Im Landkreis Neu-Ulm lag der Anteil der an Depression Erkrankten bei 13,2 Prozent und damit über dem bayerischen Durchschnitt“, erläutert Ottmar Pfanz-Sponagel, Gesundheitsexperte bei der AOK in Günzburg. Innerhalb Bayerns gibt es große Unterschiede: So lag die Zahl der an Depressionen Erkrankten zwischen 16,6 Prozent der Nürnberger Bevölkerung und 9,3 Prozent der im Unterallgäu. „Die Karte der Erkrankungshäufigkeit zeigt, dass im Norden und Osten Bayerns mehr Menschen von Depressionen betroffen sind als im Westen und Süden“, so Ottmar Pfanz-Sponagel.

Depressionen: Mehr Fehlzeiten im Kreis Neu-Ulm

Eine Auswertung der AOK Bayern anlässlich des Welttags der seelischen Gesundheit am 10. Oktober zeigt: Rund 36 Tage dauerte 2022 im Schnitt die Fehlzeit AOK-versicherter Beschäftigter in im Landkreis Neu-Ulm aufgrund von Depressionen. Damit liegen die berufstätigen AOK-Versicherten aus Neu-Ulm im bayernweiten Vergleich leicht unter dem Durchschnitt von 40 Tagen, ebenso bei der Erkrankungshäufigkeit: in Neu-Ulm erkrankten 2022 im Schnitt 4,1 AOK-versicherte Beschäftigte je 100 Versicherte an einer Depression, bayernweit waren es 4,3. Zwei Vorträge bietet die AOK dazu in Günzburg an: „Mentale Fitness“ am Montag, 28. Oktober, ab 17 Uhr und „Lachen ist gesund“, am Mittwoch, 6. November, um 18 Uhr. Beide bei der AOK Günzburg, Jahnstraße 6, 89312 Günzburg. (AZ)