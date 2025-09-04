Babenhauser Künstler stellt im Bundestag aus

Das Grundgesetz ist das Fundament des deutschen Staates. Nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich erst als Übergangslösung formuliert, wurde schnell klar, mit wie viel Weitsicht es formuliert wurde. Vergangenes Jahr feierte es seinen 75. Geburtstag. Der Kunstbeirat des Bundestages hat aus diesem Anlass 20 deutsche und internationale Künstlerinnen und Künstler gebeten, jeweils einen Artikel des Gesetzestextes in einem Werk umzusetzen. Auch der Babenhauser Künstler Adi Hoesle erhielt eine Einladung für das Projekt.

Franziska Wolfinger

87727 Babenhausen

Bundestag