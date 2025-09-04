Icon Menü
Der Babenhauser Künstler Adi Hoesle ist bei einer Ausstellung im Deutschen Bundestag dabei

Babenhausen

Babenhauser Künstler stellt im Bundestag aus

Artikel 2 des Grundgesetzes garantiert allen Menschen Freiheit. Künstler Adi Hoesle interpretiert den Artikel für ein Projekt im Bundestag als neuronales Netz. Das steckt hinter dem Werk und der Ausstellung.
Von Franziska Wolfinger
    Adi Hoesle hat den Artikel 2 des deutschen Grundgesetzes als neuronales Netz interpretiert.
    Adi Hoesle hat den Artikel 2 des deutschen Grundgesetzes als neuronales Netz interpretiert. Foto: Sammlung Adi Hoesle

    Das Grundgesetz ist das Fundament des deutschen Staates. Nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich erst als Übergangslösung formuliert, wurde schnell klar, mit wie viel Weitsicht es formuliert wurde. Vergangenes Jahr feierte es seinen 75. Geburtstag. Der Kunstbeirat des Bundestages hat aus diesem Anlass 20 deutsche und internationale Künstlerinnen und Künstler gebeten, jeweils einen Artikel des Gesetzestextes in einem Werk umzusetzen. Auch der Babenhauser Künstler Adi Hoesle erhielt eine Einladung für das Projekt.

