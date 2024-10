Der FV Altenstadt untermauert seine Ansprüche

Mit einem deutlichen 5:2-Sieg über den TSV Regglisweiler untermauerte der FV Altenstadt seine Ansprüche auf einen Spitzenplatz in der Fußball-Kreisliga A 3. Auch wenn der Sieg etwas zu hoch ausgefallen ist, war er nicht unverdient für die Hausherren, die eine fast schon brutale Effektivität an den Tag legten. Das sah auch ihr angeschlagener Spielertrainer Tolga Ciftci so: „Wir haben in der Offensive viel Qualität und verwerten unsere Chancen deswegen so gut und erfolgreich.“

Das muntere Scheibenschießen begann bereits in der 12. Minute, als das Leder nach einem Eckball vom Körper des TSV-Kapitäns Manuel Aubele ins Netz prallte. Fünf Minuten später war Jürgen Thiel zur Stelle und stellte auf 2:0. Danach fanden die Gäste etwas besser ins Spiel und kamen durch Tim Schick in der 32. Minute zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel wirkte der TSV von Beginn an präsenter. Schick scheiterte mit seinem Abschluss am prächtig reagierenden FVA-Schlussmann Onur Acer (51.). Der Regglisweiler Elan bekam in der 60. Minute einen herben Dämpfer verpasst, als der Unparteiische Martin Bertsch auf den Elfmeterpunkt deutete. Was war passiert? Nach einem langen Pass in die Tiefe kam TSV-Torhüter Osman Eskin zu ungestüm aus seinem Kasten und mähte dabei Thiel nieder. Altenstadts Kapitän Melih Pamuk trat an und hatte viel Glück, weil das Leder ganz knapp unter Eskin hindurch den Weg zum 3:1 ins Tor fand. Torjäger Patrick Hartmann markierte das 4:1 aus abseitsverdächtiger Position und sorgte damit in der 74. Minute für die Entscheidung. Zwar kamen die Gäste durch einen verwandelten Handelfmeter von Aubele zum 2:4 (78.), mussten allerdings drei Minuten vor Spielende das 2:5 durch Mehmet Özcan einstecken. Das ernüchternde Fazit von TSV-Trainer Stefan Reinert: „Ein mehr als gebrauchter Tag für uns.“