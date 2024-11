Der schönste Moment des Tages für den TSV Buch

Das erste Gegentor war gleichbedeutend mit der ersten Niederlage. Der TSV Buch verlor am Samstag vor eigenem Publikum in der Abstiegsrunde der württembergischen Fußball-Landesliga denkbar unglücklich mit 0:1 gegen Türkgücü Ulm. TSV-Trainer Harry Haug sagte hinterher: „Ich will die Leistung von denen nicht schmälern, aber das war unverdient.“ Von Beginn an entwickelte sich im Felsenstadion ein gutes und temporeiches Spiel. Buch kontrollierte zwar das Geschehen, hatte aber in Halbzeit eins auch einmal Glück. Tim Voß musste in dieser Szene und in höchster Not klären (32.). Voß musste kurz darauf mit einer Verletzung an der Hand ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden. Noch vor der Pause hatten seine Kollegen doppelt Pech. Erst wurde ein Treffer von Moritz Spann wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht anerkannt (38.), dann traf Timo Leitner nur das Aluminium (40.). Nach dem Seitenwechsel ließen Leitner, Aaron Ederle, Sinan Yildiz, Nils Ebner und Manuel Schrapp ihre Hochkaräter ungenutzt. So kam es, wie es kommen musste, Buch wurde ganz spät ausgekontert. Ismael Demiray sah Torhüter Benjamin Maier etwas zu weit vor seinem Kasten und überwand diesen mit einem Schlenzer aus der Distanz (90.+4). Damit war die Sache jedoch noch immer nicht endgültig gelaufen, Sinan Yildiz hatte noch einmal die Möglichkeit zum Ausgleich. Aus kürzester Distanz brachte er jedoch den Ball nicht im leeren Tor unter (90.+7).

Einen schönen Moment immerhin gab es an diesem Nachmittag für den TSV Buch: Aaron Ederle bekam seinen Pokal als Sportstar des Monats September überreicht.

TSV Buch: Maier – Spann, Kurz, Trum, Zott – Egle (71. Yildiz), Voß (34. Ebner), Amann, Ederle (80. Sailer) – Leitner (90.+1 Maisch), Schrapp.

Einmal mehr beklagte Ünal Demirkiran den verschwenderischen Umgang seiner Mannschaft mit den Torchancen. Dementsprechend musste der Trainer von Türkspor Neu-Ulm mit einem 2:2 gegen die TSG Ehingen zufrieden sein. Nachdem Ediz Demirkiran vor dem Pausentee mit einem Kopfball nur den Pfosten getroffen hatte (45.+2), wurden die Seiten torlos gewechselt. Die Führung für Türkspor gelang dann endlich Maxwell Owusu (50.). Lange hatten die Neu-Ulmer jedoch keine Freude an diesem 1:0, weil sie nur wenig später zum 1:1 durch Florjan Shala ausgekontert wurden (54.). Ein von Elias Madarac verwandelter Foulelfmeter bedeutete sogar die etwas überraschende Ehinger Führung (71.). Immerhin gelang Deniz Erten per Abstauber doch noch der Ausgleich (77.).

Türkspor Neu-Ulm: Özer – M. Owusu, Durmus, Tuna, Korkmaz (73. Erten) – Efremovski, Kidane (63. Kavgaci), Weibler, E. Demirkiran, A. Owusu (85. Tastan) – Malheiro Araujo.

In der Aufstiegsrunde stand Srbija Ulm am Samstag auf komplett verlorenem Posten. Bereits zur Pause lagen die Ulmer gegen Rot-Weiß Weiler mit 0:3 hinten. Am Ende hieß es 6:1 für die Allgäuer, wobei sich Srbija mit einer gelb-roten Karte auch noch selbst schwächte.