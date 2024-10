Der SV Beuren ist die Mannschaft der Stunde

Mit dem 3:1 beim TSV Holzheim baute der SV Beuren in der Fußball-Kreisliga A 3 seine Serie auf vier Siege in Folge aus. Voll des Lobes war hinterher Trainer Patrick Sauter: „Die Jungs haben einen echt geilen Job gemacht.“ Sein Holzheimer Kollege Matthias Michel bemerkte sehr kurz angebunden: „Der Sieg für Beuren geht absolut in Ordnung.“ Dabei spielte Beuren mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl. In der 41. Minute sah nämlich Adnan Agirbas nach einem Allerweltsfoul an Dominik Kraus eine völlig überzogene Rote Karte.

Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste schon mit 1:0 nach einem schnellen Tor von Lukas Haas in der 6. Minute. Die Einheimischen fanden über die komplette Spieldauer nie wirklich in die Partie. Chancen ergaben sich höchstens durch an Standardsituationen.

Nach dem Seitenwechsel drückten aber zunächst die Hausherren und versuchten, ihre Überzahl auszuspielen. Das gelang ihnen jedoch kaum einmal. Lediglich Pascal Michailidis traf aus der Ferne den Querbalken (48.). Danach neutralisierten sich beide Mannschaften über längere Zeit. Erst in der 70. Minute wackelte plötzlich das Gehäuse des TSV Holzheim, als Keeper Christian Jaksch den Ball nach einem Schuss von Haas an die Torumrandung lenkte. Acht Minuten später fiel plötzlich der Ausgleich für die Gastgeber. Nach einem Rückpass wollte der Beurener Torhüter den Ball nach vorne schlagen und traf dabei Stefan Rau, von dessen Körper das Leder ins Tor prallte (78.). Der Gegentreffer wirkte wie ein Weckruf für die personell dezimierten Gäste. Tim Schultheiß markierte per Kopf das 2:1 für seine Schwarz-Gelben (84.) und Carstensen gelang nach einem feinen Solo sogar noch das 3:1 (90.).

Damit war der TSV Holzheim endgültig geschlagen und verlor den schon sicher geglaubten Zähler in den Schlussminuten doch noch.