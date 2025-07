Volksbank und Peri: Deshalb investieren diese Unternehmen in Gesundheit am Arbeitsplatz

Der Krankheitsstand in Deutschland befindet sich auf einem neuen Hochpunkt. Nie waren Arbeitnehmer so häufig krank wie in den vergangenen Jahren. Besonders psychische Erkrankungen scheinen zuzunehmen. Laut IHK Schwaben müssen Unternehmen deshalb gegenlenken und gesundheitsfördernde Maßnahmen ergreifen. Zwei Beispiele aus Ulm und Weißenhorn zeigen, wie das funktionieren kann.

