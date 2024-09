Dialog mit dem Entwicklungsministerium in Ulm

Auf Augenhöhe mit einem Ministerium ins Gespräch kommen – das ist am Donnerstag, 10. Oktober in Ulm möglich. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) lädt an dem Tag in Kooperation mit Engagement Global Bürger zu einer Dialogwerkstatt ein. Angesprochen sind insbesondere Menschen, die sich informieren möchten, warum Entwicklungspolitik nicht nur Entwicklungsländern zugutekommt, sondern auch ihnen selbst. Antworten dazu soll es im direkten Austausch geben.

Die Teilnehmer sollen anhand von Projektbeispielen erfahren, wie und wo die Bundesregierung beiträgt, Armut und Hunger zu reduzieren, die Umwelt zu schützen, für mehr Gesundheit zu sorgen und Demokratie sowie Rechtsstaatlichkeit zu stärken. Entwicklungspolitisches Engagement sei für viele ein abstrakter Begriff und wird der Arbeit von Fachleuten zugeschrieben. Mit der Dialogwerkstatt möchte das BMZ Möglichkeiten zeigen, wie jede einzelne Person – jung oder alt, in der Stadt oder auf dem Land, aus dem Handwerk oder der Wissenschaft, mit und ohne Migrationsgeschichte – sich entwicklungspolitisch einbringen kann. Und wie persönliches Engagement weltweit wirksam wird. Die Ergebnisse aus der Dialogwerkstatt werden gebündelt und fließen in die Fortschreibung der Strategien des Ministeriums ein.

Die Veranstaltung findet im Haus der Begegnung, Grüner Hof 7 statt. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings ist eine Online-Anmeldung bis 1. Oktober erforderlich unter www.engagement-gloabl.de.