Buch-Gannertshofen

17:02 Uhr

Bald bauen sie an: Das sind die Pläne des Cannabis Clubs Donau Iller

Plus Für ihren Club "High Society" müssen die Gründer hohe Auflagen erfüllen, zum Beispiel beim Jugendschutz. Auch der Anbaustandort gleicht einem Hochsicherheitstrakt.

Von Sophia Krotter

Für einen Keller ist es ungewöhnlich warm im Untergeschoss einer Vierer-WG im Landkreis Neu-Ulm. Der Grund hängt von der Decke: Sechs Wärmelampen strahlen auf zwölf etwa 50 Zentimeter hohe Cannabis-Pflanzen herab. Diese sollen einmal die Mutterpflanzen für die Cannabis-Plantage der Anbauvereinigung "High Society Donau Iller" werden, die Adriano Holatz aus Gannertshofen und Lukas Bosch aus Regglisweiler gerade gründen. Dafür haben sie hohe Auflagen zu erfüllen.

Wo die ersten Cannabis-Pflanzen angebaut werden, steht bereits fest

Die Pflanzen müssen ihre Größe noch in etwa vervierfachen. Dann will der Cannabis Social Club (CSC) zwischen 400 und 500 Stecklinge aus ihnen ziehen. Das soll vor allem die Vereinskasse schonen, denn in Österreich kostet ein Steckling laut Holatz satte zehn Euro. Für jedes der maximal 500 Mitglieder kalkuliert Holatz drei Pflanzen ein, "plus zehn Prozent Ausfallquote" – macht insgesamt 1650 Cannabis-Pflanzen, um genug "Stoff" für den Club herzustellen.

