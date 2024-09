Die Teenies von Ratiopharm Ulm machen Spaß

Ein paar Wackler leistete sich Ratiopharm Ulm, aber letztlich bewältigte die Mannschaft um Kapitän Tommy Klepeisz am Sonntag die anspruchsvolle Auftakt-Aufgabe in der Basketball-Bundesliga mit einem 90:86-Sieg in Chemnitz. Das war auch ein Verdienst der beiden Ulmer Teenies Ben Saraf und Noa Essengue.

Mit nur zwei Ausländern und einer recht kleinen Aufstellung startete Ulm in dieses erste Saisonspiel: Nelson Weidemann, Tommy Klepeisz, Justinian Jessup, Karim Jallow und Isaiah Roby sollten es zunächst richten. Das funktionierte in den ersten Minuten noch nicht besonders gut, aber Mitte des ersten Viertels übernahmen die Ulmer die Kontrolle und dank eines 12:0-Laufs auch die Führung. Mit einem 24:18-Vorsprung für den deutschen Meister der Saison 2022/23 ging es in die erste kurze Pause, mit einer 47:38-Führung ging es in die Halbzeit. Bester Ulmer Spieler schon bis dahin war Ben Saraf. Für den 18-jährigen Israeli standen zwei Dreier bei zwei Versuchen, insgesamt zwölf Punkte, dazu drei Rebounds, zwei Korbvorlagen und zwei Ballgewinne in der Statistik.

Ratiopharm Ulm gewinnt in Chemnitz

Zu Beginn des dritten Viertels passierten dann vor allem zwei Dinge: Zum ersten Mal an diesem Tag wurde auch Marcio Santos aufs Feld geschickt. Der Brasilianer war bei Ulm eigentlich als Starter auf der Centerposition erwartet worden. Nach etwas mehr als zwei Minuten holte ihn sein Trainer Ty Harrelson schon wieder runter, zurück kam er nicht mehr. Vor allem aber meldete sich Chemnitz wieder an in diesem Spiel und verkürzte den Rückstand dreieinhalb Minuten nach der Halbzeit durch einen Dreier von Aher Uguak auf einen einzigen Punkt (49:50). Zum Ende dieses Spielabschnitts war der Ulmer Vorsprung zwar wieder zweistellig (69:59) und acht Minuten vor Spielende schien nach zwei Dunkings von Noa Essengue in Folge und einer 75:63-Führung der Deckel bereits drauf zu sein. Doch noch einmal kam Chemnitz ran auf 80:81, ehe Ulm endgültig den Sack zumachte. Harrelson durfte sich an diesem Spätnachmittag vor allem über seine zwei Teenies freuen: 21 Punkte für den besten Werfer Saraf, 15 für Essengue. Stark spielte auch Alfonso Plummer mit 20 Punkten und vier Rebounds.

Trotzdem war es kein rundum erfreulicher 44. Geburtstag für den Ulmer Trainer: Karim Jallow humpelte schon im zweiten Viertel offensichtlich mit Schmerzen an der Wade vom Feld, Nelson Weidemann im dritten Spielabschnitt mit Problemen am Sprunggelenk. Für beide Spieler war die Partie damit beendet.

Ratiopharm Ulm: Saraf (21 Punkte), Plummer (20), Essengue (15), Klepeisz (7), Jessup (7), Roby (6), Herkenhoff (6), Jallow (4), Weidemann (4), Jensen, Santos.

Beste Ulmer Dreierschützen: Plummer (3/6), Saraf (2/3).

Bester Ulmer Rebounder: Herkenhoff (6).

Ulmer Trefferquote: 53 Prozent (32/60).

Ulmer Dreierquote: 35 Prozent (8/23).

Ulmer Freiwurfquote: 78 Prozent (18/23).

Beste Werfer bei Chemnitz: Johnson (22), Uguak (15), Nkamhoua (12).