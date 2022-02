Ulm/Landkreis Neu-Ulm Das sind die teuersten Häuser und Wohnungen in Ulm und Umgebung

Von Oliver Helmstädter - 06:02 Uhr

Das derzeit teuerste Haus rund um Ulm ist bekannt durch ein Restaurant. Aber auch auf dem Land sind Kaufpreise in Millionenhöhe schnell erreicht.

Der Preis an das derzeit teuerste Objekt der Region ist vergeben: Er geht an die Olgastraße 136 in Ulm, unweit der Zentrale der Ulmer Volksbank. Ganze 2,1 Millionen Euro ruft die Sparkasse Günzburg dafür auf. Doch Millionensummen werden auch rund um die Doppelstadt für einige Objekte aufgerufen. Von Blockhäusern bis Villen mit Pool.

