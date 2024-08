Die Ulmer Band Exodus ist immer noch hart im Nehmen

Fangen wir am besten mit der Außenhülle an. Sie zeigt eine eisige Höhle in schwarz-weiß, ein im Packeis versinkendes Segelschiff, Männer, die sich durch einen Schneesturm kämpfen und sechs gereifte Herren mit typischen Rock-Instrumenten: die Band Exodus mit Hauptquartier in Weißenhorn. Warum posiert sie vor dem versinkenden Segelschiff „Endurance“ und warum verziert sie ihre allererste CD nach fast 50 Jahren Bandgeschichte mit Bildern der gescheiterten Südpol-Expedition von Ernest Shackleton?

Ronald Hinzpeter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bandgeschichte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis