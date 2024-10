Uni Ulm gehört zu den 20 besten Universitäten Deutschlands

Die Universität Ulm behauptet sich im „THE World University Ranking 2025“ mit Platz 19 erneut unter den 20 besten Universitäten Deutschlands. Vor allem beim Betreuungsverhältnis in der Lehre, der Forschungsqualität und dem Bewertungskriterium „Industrie“ kann Ulm punkten, teilt die Uni-Pressestelle mit. Im internationalen Vergleich von über 2000 Einrichtungen schafft es die Uni Ulm mit Rang 199 unter die besten 200 Hochschulen weltweit.

Das Ranking führt die Universität Oxford an

Weltweit angeführt wird das renommierte Ranking des britischen Magazins „Times Higher Education“ (THE) 2025 von der Universität Oxford in Großbritannien. Es folgen die US-Hochschulen Massachusetts Institute of Technology und Harvard. Beste deutsche Uni ist die Technische Universität München (Rang 26), gefolgt von der Ludwig-Maximilians-Universität München (Rang 38) und der Universität Heidelberg (Platz 47). Gleichauf mit der Universität Ulm auf Rang 199 liegen die Universität Mannheim sowie die Universität von São Paulo (Brasilien) und die spanische Autonome Universität Barcelona.

Volle Punktzahl erhält die Uni Ulm im Bereich „Lehre“ beim „Doktoranden-Bachelor-Verhältnis“ sowie beim Betreuungsverhältnis für Promovierende. Die Qualität der Forschung mit den Faktoren „Exzellenz in der Forschung“ und „Einfluss der Forschung“ wird ebenfalls als sehr gut bewertet. Auch beim Bewertungskriterium „Industrie“, das den Wissenstransfer misst und die Drittmittel-Einnahmen und Patente bündelt, schneidet Ulm sehr gut ab. „Wieder gehören wir zu den 20 besten Universitäten in Deutschland und können im Umfeld von viel größeren und älteren Hochschulen bestehen. Die persönliche Betreuung unserer Studierenden, das spezialisierte Fächerspektrum und die exzellente Forschung zahlen darauf ein“, sagt Universitätspräsident Professor Michael Weber.

Insgesamt wurden 2092 Einrichtungen bewertet

Erst im vergangenen Jahr wurde die Auswertungsmethode des THE-Rankings erneuert: Aktuell fließen 18 Leistungsindikatoren wie „Einfluss der Forschung“ oder „Internationale Studierende“ in das Ranking ein, die zudem neu gewichtet wurden. Zu den ausgewiesenen Bereichen zählen Lehre, Forschungsumfeld sowie Forschungsqualität (darunter Zitationen, Exzellenz und Einfluss), die jeweils zu rund einem Drittel gewertet werden. Die Faktoren Industrie sowie Internationalität fließen zusammen zu rund elf Prozent in die Wertung ein. Aus den gewichteten Einzelergebnissen wird für jede Universität ein Gesamtergebnis ermittelt, aus dem sich die Platzierung im Ranking ergibt. Insgesamt werden im „THE World University Ranking“ 2092 Einrichtungen aus 115 Ländern und Territorien bewertet.