Die „Wache 2“ der Feuerwehr in Leibi wird wieder aufgelöst

Nersingen

Wegen einer Straßensperrung kam die Feuerwehr monatelang im Stadel der Familie Huber in Leibi unter. Jetzt kehrt die Wache nach Nersingen zurück.
    Ein besonderer Dank der Gemeinde Nersingen gilt der Familie Huber, die ihren Stadel für die „Wache 2“ zur Verfügung stellte (von links): Geschäftsleiter Fabian Sniatecki, Martin Huber, Matthias Huber mit Tochter Marie.
    Mehrere Monate lang gab es im Nersinger Ortsteil Leibi die „Wache 2“. Grund war die Sanierung der Staatsstraße 2021. Während der Bauarbeiten richtete die Gemeinde gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Nersingen-Leibi – unter Leitung von Kommandant Andreas Uhl – in Leibi einen zusätzlichen Standort ein. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Feuerwehr trotz der Straßensperrungen jederzeit schnell vor Ort sein kann. Nach Abschluss der Bauarbeiten konnte die Wache 2 nun wieder in das Feuerwehrgerätehaus Nersingen zurückkehren.

    Von der „Wache 2“ rückte die Feuerwehr insgesamt 43 Mal zu Einsätzen aus

    Von der „Wache 2“ rückten die Feuerwehrleute insgesamt 43 Mal aus. Zu den größten Einsätzen zählten neben einem Balkonbrand und einer Reanimation auch ein Autobrand in Leibi. Ein besonderer Dank der Gemeinde gilt der Familie Huber, die ihren Stadel zur Verfügung stellte und damit die Unterbringung des Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) während der Übergangszeit ermöglichte. Geschäftsleiter Fabian Sniatecki überreichte der Familie Huber zum Dank einen Präsentkorb. (AZ)

