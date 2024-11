Dieb klaut Spielkonsole und flüchtet

Am frühen Freitagabend wurde der Polizeiinspektion Neu-Ulm ein flüchtiger Ladendieb gemeldet. Wie sich im Rahmen der ersten Ermittlungen herausstellte, befand sich ein bislang unbekannter Täter in einem Elektronikfachmarkt in der Bahnhofstraße. Dort entnahm er eine Spielkonsole aus dem Warenregal, steckte diese in seine mitgeführte Tasche und entfernte sich fluchtartig.

Doch ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und verfolgte den Täter. Jedoch verlor er den Dieb nach kurzer Verfolgung aus den Augen. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Aufnahme stellte sich heraus, dass der entsprechende Täter wohl für weitere vergangene Taten infrage kommt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beläuft sich der Beuteschaden auf etwa 400 Euro. (AZ)