Auf frischer Tat ertappt: Dieb wollte Navigationsgerät klauen

Am Samstagnachmittag konnte durch einen aufmerksamen Ladendetektiv ein 39-Jähriger in Neu-Ulm dabei beobachtet werden, wie dieser ein mobiles Navigationsgerät aus der Auslage nahm und es nach Entfernen der Diebstahlsicherung in seinen mitgeführten Rucksack steckte. Beim Verlassen des Ladengeschäfts konnte der Ladendetektiv den Dieb im Ausgangsbereich jedoch stoppen und bis zum Eintreffen der verständigten Beamten festhalten.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bei dem 39-Jährigen noch weiteres Diebesgut aufgefunden, das dieser zuvor in einem anderen Warengeschäft im gleichen Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße entwendet hat, heißt es im Polizeibericht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beläuft sich der gesamte Beuteschaden auf rund 300 Euro. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.