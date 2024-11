Diebe brechen über Terrassentüre ein

Eine bislang unbekannte Täterschaft hat sich am Samstag, in der Zeit von 11.15 Uhr bis 20 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus am Schloßberg im Neu-Ulmer Stadtteil Reutti verschafft. Nach Zutritt über eine Terrassentüre in die Räumlichkeiten des Hauses wurde nach derzeitigem Kenntnisstand Bargeld, Schmuck sowie mehrere Uhren in einer mittleren vierstelligen Höhe entwendet. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf etwa 1000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm fortgeführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Umfeld des Tatortes in Reutti geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Rufnummer 0731/80130 zu melden.