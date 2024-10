Diebstahl im Donaubad

Ein Langfinger hat im Schwimmbad zugeschlagen und eine Geldbörse aus dem Spind geklaut.

Laut Polizeibericht war ein 47-jähriger Mann am Freitag zwischen 13 und 18 Uhr in dem Neu-Ulmer Schwimmbad zu Gast. Seine Wertgegenstände verstaute er in einem Spind, vergaß jedoch, diesen abzusperren.

In einem unbeobachteten Moment nutzte der unbekannte Täter die Gunst der Stunde und entwendete aus dem Spind die Geldbörse samt Bargeld. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 entgegen.