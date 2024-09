Diebstahl im Schlaf: Täter dringen in Wohnmobil ein, in dem ein Ehepaar nächtigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag nächtigte ein Ehepaar in ihrem Wohnmobil in Pfuhl und vergaß dabei, das Wohnmobil abzuschließen. Während das Paar schlief, öffnete ein Dieb die Beifahrertüre und entwendete Bargeld und noch weitere Gegenstände.

Der Täter war hierbei jedoch unvorsichtig, sodass das Fahrzeug wackelte und das Paar erwachte. Die Frau konnte den Täter noch sehen, welcher jedoch fluchtartig das Fahrzeug verließ. Ein weiterer Täter, welcher auf der Fahrerseite stand, rannte ebenfalls weg.

Durch eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Neu-Ulm wurden Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.