Diebstahl bei Schrebergärten: Täter schlägt Beifahrerscheibe ein

Am Samstagnachmittag fuhr ein Mann mit seinem Auto zu seinem Schrebergarten im Steinhäulesweg in Offenhausen. Den Pkw parkte er im Steinhäulesweg am Fahrbahnrand. Als er gegen 18 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass die Beifahrerscheibe mit einem Stein eingeschlagen wurde.

Der Täter hatte aus dem Fahrzeug Kleingeld entwendet sowie zwei Jacken, welche aber in Tatortnähe aufgefunden wurden. Durch eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Neu-Ulm wurden Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.