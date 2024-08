Zwei Fahrräder in der Innenstadt geklaut

Der Polizeiinspektion Neu-Ulm wurden am Freitag zwei Fahrraddiebstähle mitgeteilt. Zunächst meldete sich eine 34-Jährige – ihr Mountainbike der Marke Cube, Typ Access Pro in der Farbe Grau mit einem Wert von etwa 500 Euro sei aus dem Hinterhof in der Augsburger Straße entwendet worden. Das versperrte Fahrrad wurde im Tatzeitraum, Donnerstag, zwischen ungefähr 18.30 Uhr, bis Freitag, 6.45 Uhr, gestohlen.

Das geklaute Pedelec hat einen Wert von 2000 Euro

Zu einem weiteren Fahrraddiebstahl kam es in der Bahnhofstraße. Dort hatte ein 24-Jähriger ebenfalls im Innenhof sein Fahrrad versperrt abgestellt. Die Tatzeit konnte der 24-Jährige auf den Mittwochabend eingrenzen. Bei diesem geklauten Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec, Mountainbike der Marke Ghost, Typ E-Teru B Essential in den Farben Grau und Orange mit einem Wert von circa 2000 Euro.

Hinweise auf die Fahrraddiebe gibt es bislang nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm, Telefon 0731/80130, zu melden.