Alarm in Neu-Ulm: Diebe haben es auf Anhänger abgesehen

Erst kürzlich wurden im Dienstbereich der Polizeiinspektion Neu-Ulm bereits mehrere Kfz-Anhänger gestohlen. Am Dienstag erlangte die Polizei nun Kenntnis über zwei weitere Anhängerdiebstähle. Einer dieser Anhänger wurde vom P+R-Parkplatz an der Ausfahrt Neu-Ulm/Burlafingen und ein weiterer Anhänger im Stadtteil Schwaighofen in der Reuttier Straße entwendet. In allen bisher berichteten Fällen konnte der oder die Täter unerkannt entkommen. In den neu bekannt gewordenen Fällen kann der Tatzeitraum auf die zurückliegende Woche eingeschränkt werden.

Bereits am vergangenen Donnerstag wurde auf einem Parkplatz an der Kreisstraße NU 6 ein Anhänger gestohlen. Der Anhänger war dort abgestellt und mit einem Schloss gesichert, das von den Tätern aufgebrochen wurde. Und am Sonntagabend zuvor drang mindestens ein bislang unbekannter Täter gewaltsam auf das Gelände eines ortsansässigen Fahrzeughändlers im Schwarzen Graben in Nersingen ein. Der Täter brach das Tor zum Firmengelände auf und manipulierte die vorhandenen Überwachungskameras. Anschließend entwendete er zwei hochwertige Kühlanhänger, die als Neuware noch nicht für den Straßenverkehr zugelassen waren.

Aufgrund der Häufung der Fälle möchte die Polizeiinspektion Neu-Ulm die Bevölkerung sensibilisieren und bittet um Hinweise. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/80130 mit der Polizeiinspektion Neu-Ulm in Verbindung zu setzen. (AZ)