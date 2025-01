Diebstahlserie in Vöhringen: Organisierte Einbrecher oder Gelegenheitstäter?

Treiben Einbrecher ihr Unwesen in Vöhringen oder handelt es sich nur um Gelegenheitsdiebe? Am Dienstag brachen unbekannte Täter in Wohnhäuser in Vöhringen und dem Ortsteil Illerberg ein. Dabei entwendeten sie Bargeld und Wertgegenstände.

Sie stiegen durch die Terrassentür und Fenster ein

In Illerberg schlugen sie mit einem Gegenstand die Terrassentür eines Einfamilienhauses ein, durchsuchten Erd- und Obergeschoss und entwendeten Bargeld in einem mittleren vierstelligen Eurobetrag. Vermutlich brachen dieselben Täter in ein weiteres Einfamilienhaus im Försterweg ein. Dort schlugen sie ein Fenster ein und verschafften sich Zugang zu den Wohnräumen. Auch hier durchsuchten sie beide Etagen und entwendeten Schmuck sowie Bargeld im oberen vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei geht von einem Zusammenhang zwischen den beiden Taten aus. Nach aktuellem Ermittlungsstand waren mindestens zwei Täter beteiligt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Illertissen. (AZ)