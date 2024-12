Trends auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt: Bullerbü-Socken, Busen-Massagebürste und Co.

„Gell, aber Alpaka-Socken in Größe 54 habet se net?“ Falsche Frage. „Habet se“ eben schon. Aber für Klaus und Manuela Böhm, deren Firma in Kettershausen ihren Sitz hat, kommt diese Frage einer Kundin andererseits genau richtig. Die beiden betreiben auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt „Manus Strumpfmoden“ und lassen sich nicht so gerne nachsagen, dass in ihrem Sortiment Lücken klaffen. Ein Griff ins Regal, und sogleich baumelt der gestrickte Beweis in der Hand des Fachmanns. Bei immerhin 1500 Artikeln im Angebot liegt die Frage nahe, ob ein phänomenaler Orientierungssinn dahintersteckt? Nun, alles habe hier eine feste Ordnung, „unsere Stammkunden wissen genau, wo sie was finden“, erläutert Klaus Böhm. Es wäre also kontraproduktiv, würde in dem rappelvollen Marktstand die Willkür bei der Präsentation einkehren.

Thomas Vogel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtsmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis