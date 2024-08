Zwischen Luxus-Whirlpool und Blumentopf: Die Gartenmesse Diga setzt auf Vielfalt

Eigentlich ist Geschäftsführer Dieter Maier der strahlende Sonnenschein gar nicht so recht. Milde Temperaturen mit Wolken und ab und zu ein paar Regentropfen seien das ideale Messewetter, sagt er. Doch zum Auftakt der 19. Gartenmesse Diga am Kloster Wiblingen ist es heiß, und so soll es laut Wettervorhersage das ganze Wochenende bleiben. Den Gartenfans macht das nichts aus, sie strömen bereits am Freitagvormittag in Scharen auf das idyllische Gelände im Ulmer Süden und stehen an der Kasse Schlange.

Michael Ruddigkeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gartenmesse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dieter Maier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis