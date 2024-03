30. Obstwiesen-Festival: Oli Schulz kommt zum Geburtstag

Das Obstwiesenfestival findet heuer vom 15. bis 17. August statt. Diese Bands und Künstler haben sich bereits angekündigt.

Bereits zum 30. Mal lockt das Obstwiesenfestival dieses Jahr die feierfreudigen Musikfreunde aus der Region nach Dornstadt. Heuer findet es vom 15. bis 17. August statt. Ein Teil des Line-Ups steht schon fest. Mit dabei sind alte Bekannte und auch einige musikalische Neuentdeckungen.

"Wir freuen uns schon sehr auf den Sommer und auf die 30. Auflage", schreibt Veranstalter Michael Gugelfuss vom Verein "Obstwiesenfestival e.V." Und weiter: "Das Festivalprogramm möchten wir gerne mit neuen frischen Künstlerinnen und Künstler sowie alten Bekannten bestreiten." - Denn mit Freunden und Bekannten feiere es sich schließlich am besten!

Ein solcher OWF-Freund ist Olli Schulz, der schon drei Mal in Dornstadt mit dabei war, zuletzt 2009. Höchste Zeit, dass der Musiker und aus Funk und Fernsehen bekannte Moderator dem Obstwiesenfestival einen weiteren Besuch abstattet. Auch "The Slow Show" und "Goldroger" sind dem OWF-Stammpublikum bereits ein Begriff.

Diese Bands feiern heuer OWF-Premiere

Eine Premiere in Dornstadt feiern hingegen die Mitglieder von "Die neue Zärtlichkeit", die dystopische Klänge zwischen New Wave und Neuer Deutscher Welle im Gepäck haben. Der aufstrebende österreichische Indie Punker Anda Morts ist ebenfalls erstmals mit dabei. Auch aus Österreich kommen "Endless Wellness", eine Band, die der BR mit "Wanda für Hochsensible mit Kastrationsängsten" umschreibt und das durchaus positiv meint. Eine kürzere Anreise haben dagegen "Flawless Issues" aus Stuttgart.

Aus Amerika reisen mit Wine Lips, eine Garage-Punk-Psych-Rock-Band aus Toronto, und Sextile, eine Post-Punk-Band aus Los Angeles, zwei ebenfalls vielversprechende Acts an.

Passend zum Jubiläum sollen am Ende genau 30 Live-Acts auf den OWF-Bühnen stehen, kündigt der Veranstalter an. Neben dem Konzertprogramm gibt es für die Besucherinnen und Besucher wieder drei Aftershow Partys, Yoga, Frühschoppen und ein Live-Act für Kinder am Samstagmittag. Und alles wie immer "umsonst & draußen".