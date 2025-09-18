Icon Menü
Dornstadt/A8: Kalb von Lastwagen erfasst: Das Tier war ausgebüxt und auf der A8 unterwegs

Dornstadt/A8

Kalb von Lastwagen erfasst: Das Tier war ausgebüxt und auf der A8 unterwegs

Das Jungtier verstarb noch auf der Autobahn. Die Fahrbahn musste gesperrt werden.
Von Thomas Heckmann
    Das Kalb verstarb noch auf der Autobahn. Die Autobahn musste gesperrt werden.
    Tödlich verletzt wurde am Mittwochabend ein Kalb auf der Autobahn 8 bei Dornstadt. Kurz vor 19 Uhr meldeten die ersten Autofahrer ein freilaufendes Kalb auf der A8. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei waren zwei Kälber aus einem Stall in Autobahnnähe ausgebrochen. Eines konnte auf einem Acker wieder eingefangen werden.

    Das zweite Kalb wählte zur Flucht den Weg über den Lärmschutzwall auf die Autobahn. Nachdem das Kalb zuerst auf der Fahrbahn Richtung Stuttgart unterwegs war, sprang es über die Betongleitwand und den Mittelstreifen auf die Fahrbahn in Richtung München. Nach rund vier Kilometern war das Kalb auf Höhe der Autobahnausfahrt Ulm-West, wo es von einem Sattelzug erfasst wurde.

    Das Kalb verstarb noch auf der Autobahn. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Tieres musste die Autobahn in Fahrtrichtung München zeitweise gesperrt werden.

