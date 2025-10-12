Betrunkener Lkw-Fahrer rammt Sattelschlepper

Ein betrunkener Lkw-Fahrer hat am Samstagnachmittag zwei geparkte Sattelzüge auf dem Rastplatz Kemmental an der A8 gerammt und ist anschließend geflüchtet. Am Samstagnachmittag war der 41-Jährige Berufskraftfahrer mit seinem Sattelzug auf der Bundesautobahn A 8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Gegen 14:15 Uhr fuhr er bei Dornstadt von der Autobahn ab und mit ziemlich hoher Fahrgeschwindigkeit in den Rastplatz Kemmental ein.

Dort rammte er zunächst einen anderen ordnungsgemäß geparkten Sattelzug. Die Wucht der Kollision war so groß, dass dieser Lkw gegen einen weiteren geschoben wurde. Dabei wurde an der Zugmaschine des Unfallverursachers der Dieseltank aufgerissen. Der Mann beschloß nun, sich nicht weiter um die von ihm verursachten Sachschäden zu kümmern. Er fuhr, eine massive Dieselspur hinter sich herziehend, wieder zurück auf die Autobahn.

Der 41-Jährige konnte auf dem nächsten Autobahnrastplatz in Aichen samt seinem unfallbeschädigten Sattelzug durch eine Streife der Autobahnpolizei gestellt werden. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann „erheblichst unter alkoholischer Beeinflussung stand“, wie es im Polizeibericht heißt. Ein erster Test ergab einen Wert von deutlich jenseits der Zwei-Promillemarke.

Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt; da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, verlangte die Staatsanwaltschaft Ulm eine Sicherheitsleistung im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die verursachten Sachschäden an den drei Lkw beziffern sich auf mindestens 75.000 Euro, die Kosten für die Fahrbahnreinigungsarbeiten dürften sich auf weitere 5.000 bis 10.000 Euro belaufen. (AZ)