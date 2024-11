Blinde Zerstörungswut: Erheblicher Schaden an Schulgebäude in Dornstadt

Vandalen haben am Wochenende erheblichen Schaden an einem Schulgebäude in Dornstadt angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, waren die bislang Unbekannten zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, in der Tomerdinger Straße zu Gange. Dort kletterten sie auf das Flachdach des einstöckigen Schulgebäudes und beschädigten mehrere fest montierte Blitzableiter. Rund 100 Befestigungssteine wurden auf dem Flachdach herausgerissen, teilweise abgebrochen und auf den Schulplatz geworfen.

Die Polizei Dornstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Den polizeilichen Erkenntnissen hielten sich am Freitag, gegen 18 Uhr, mehrere Jugendliche und junge Erwachsene auf dem Schulgelände auf. Möglicherweise konnten diese verdächtige Beobachtungen machen und können Hinweise zu den Tätern geben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07348/96790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Ermittler gehen in dem Fall von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus. (AZ)