Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf A8 in Richtung Stuttgart

Bei einem Auffahrunfall am Mitwochabend auf der A8 bei Dornstadt sind drei Menschen leicht verletzt worden. Gegen 18 Uhr fuhr nach Polizeiangaben ein 67-Jähriger mit seinem VW-Kleinlaster in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Merklingen stockte der Verkehr. Der auf dem linken Fahrstreifen fahrende 67-Jährige bemerkte das zu spät und konnte nicht mehr bremsen. Er fuhr einem Mercedes in das Heck. Bei dem Unfall erlitten der Unfallverursacher sowie der 58-jährige Mercedes Fahrer und sein 33-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des VW kam in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 17.000 Euro. (AZ)

Auffahrunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stuttgart Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kleinlaster Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis