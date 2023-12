Mann schießt mit Waffe in die Luft und steigt danach in Schulbus

An einer Bushaltestelle in Dornstadt-Tomerdingen spricht ein Mann Schüler an und redet wirre Dinge. Danach schießt er in die Luft und steigt in den Bus ein.

Mit einer Schreckschusswaffe soll am Mittwochmorgen ein 61-Jähriger in Dornstadt in die Luft geschossen haben. Verletzt wurde dabei laut Polizeiangaben niemand. Der Mann dürfte aber vor allem Schülern einen gewaltigen Schrecken eingejagt haben.

Gegen 7.15 Uhr befand sich ein Mann an einer Bushaltestelle in der Martinusstraße im Dornstadter Stadtteil Tomerdingen. Dort soll er Schüler im Alter zwischen 13 und 15 Jahren angesprochen und dabei über wirre Dinge geredet haben. Danach soll er eine Schreckschusspistole gezogen und damit in die Luft geschossen haben. Gefährdet wurde dabei laut Polizei niemand.

Danach sei er in einen Bus eingestiegen und fuhr damit weg. In Bollingen sei er dann aus dem Bus ausgestiegen. Die Schüler fuhren weiter und teilten den Vorfall später in der Schule mit. Die Schule informierte daraufhin die Polizei, die die Ermittlungen aufnahm.

Gegen 12.30 Uhr sei ein Notruf bei der Polizei eingegangen, dass der Tatverdächtige in Dornstadt gesehen wurde. Im Bereich Dornstadt konnte der 61-Jährige angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fand die Polizei eine schwarze Schreckschusspistole. Der Mann habe sich offensichtlich in einem verwirrten Zustand befunden, heißt es. Die Polizei brachte ihn im Anschluss in ein psychatrisches Krankenhaus und ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. (AZ)