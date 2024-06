OWF: Roy Bianco und die Abbrunzati Boys kommen nach Dornstadt

Zur dreißigsten Auflage gönnt sich das Obstwiesenfestival den ein oder anderen Star im Line Up. Neben Olli Schulz kommen auch Roy Bianco und die Abbrunzati Boys nach Dornstadt.

Das Obstwiesenfestival (OWF) rückt näher: In gut eineinhalb Monaten ist es wieder soweit. Höchste Zeit, das vollständige Line Up des beliebten "umsonst und draußen"-Fests zu veröffentlichen. Der Veranstalter gab nun die letzten zehn Programmpunkte bekannt. Zur 30. Jubiläumsausgabe des Festivals sind da noch einige Highlights dabei. Allen voran Roy Bianco und die Abbrunzati Boys.

Sie sind die aktuellen Könige des Italo-Schlagers und standen erst vor wenigen Tagen beim Southside und Hurricane Festvial vor jeweils zehntausenden Menschen auf der Bühne, im August kommen sie nach Dornstadt. Die Musiker aus Augsburg und München sind bekannt für den von ihnen erfundenen Schlagerstrudel und ihre vor Kitsch strotzenden Hits wie "Bella Napoli", "Ponte Rialto" oder "Sophia Loren", der sie auf ihrem neuen Album einen Song widmen. Beim OWF werden die beiden Bandleader zwar ohne ihre Musiker auf der Bühne stehen, aber Festivalorganisator Michael Gugelfuß verspricht eine Überraschung fürs Publikum, die man sich gemeinsam mit den beiden überlegt habe.

Diese Acts sind außerdem neu mit dabei

Außerdem neu mit dabei sind mit "Circa Waves" und "Cowboy Lyf" zwei britische Bands. Die Bremer Punkrocker von Team Scheisse wollen dem OWF-Publikum ebenfalls einheizen. Außerdem treten auf: The Eyes, Die Autos, Rainbowhead und Sonoblu. Bei der Aftershow am Donenrstag spielen Deejot Roterfreibeuter und DJ Purple Haze. Zudem lädt das OWF zum Frühschoppen mit GMBH.

Das Obstwiesenfestival findet in diesem Jahr vom 15. bis 17. August statt, wie immer umsonst und draußen. Lediglich für den Zeltplatz wird eine Gebühr fällig. Wie bereits vor einigen Monaten mitgeteilt wird Oli Schulz als Headliner auftreten. Am Donnerstagabend startet das OWF mit einem Filmabend, Freitag ist Einlass ab 16.15 Uhr, am Samstag ab 10.30 Uhr. Neben Konzerten gibt es auch Yoga auf dem Festivalgelände und am Samstagnachmittag ein Kinderprogramm.

Info: Alle Infos und das vollständige Line Up unterobstwiesenfestival.de.