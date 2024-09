Sekundenschlaf führt zu Unfall auf A8: Transporter kracht in Lkw-Heck

Ein Sekundenschlaf hat am Dienstagnachmittag zu einem Unfall auf der A8 bei Dornstadt geführt. Ein 31-Jähriger wurde dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann gegen 14.30 Uhr mit einem Kleintransporter auf der mittleren Spur in Richtung Stuttgart. Gegenüber der Polizei soll er später angegeben haben, dass er wohl eingeschlafen sei. Er krachte in das Heck eines vor ihm fahrenden Sattelzuges. Beim Aufprall erlitt der 31-Jährige leichte Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Kleintransporter war Schrott und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand laut Polizei ein Sachschaden von knapp 30.000 Euro. Der Führerschein des 31-Jährigen wurde beschlagnahmt. Weil er keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2000 Euro bezahlen. (AZ)