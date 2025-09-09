Trümmerfeld auf der A8: Mehrere Verletzte nach einem Unfall bei Dornstadt

Am Montag erlitten mehrere Personen nach einem Unfall auf der A8 bei Dornstadt teils schwere Verletzungen.

Gegen 22.45 Uhr war eine 43-Jährige mit ihrem Audi A4 auf der A8 in Richtung München unterwegs, so die Polizei. Bei Dornstadt wechselte sie vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah sie wohl einen 19-Jährigen mit einem Audi Q8, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr. Der 19-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß in das Heck des Audi A4.

Dadurch verlor er die Kontrolle über seinen Audi Q8 und geriet auf den rechten Fahrstreifen. Dort kollidierte er mit einem Sattelzug, den ein 53-Jähriger fuhr. Durch den Unfall erlitten zwei Insassen im Audi A4 schwere, eine Person leichte Verletzungen. Drei Insassen des Audi A8 kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Kliniken.

Abschlepper bargen die beiden komplett beschädigten Autos. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Die Höhe der Sachschäden muss noch ermittelt werden. Aufgrund des Trümmerfelds auf der gesamten Fahrbahn musste die Autobahn in Fahrtrichtung München rund drei Stunden voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu mehreren Kilometern Rückstau. Die Feuerwehr Dornstadt war mit vier Fahrzeugen und 30 Personen im Einsatz. Die Autobahnmeisterei Dornstadt reinigte die Fahrbahn. (AZ)