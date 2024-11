Fußgänger in Dornstadt überfahren

Am Montag erfasste ein Autofahrer einen Fußgänger in Dornstadt. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 19.15 Uhr in der Lange Straße. Der 55-Jährige fuhr mit seinem Opel in Richtung Hirschstraße. Kurz vor der Einmündung überquerte ein 44-jähriger Fußgänger die Fahrbahn.

Der Autofahrer übersah wohl den dunkel gekleideten Fußgänger und erfasste ihn. Der wurde auf das Auto aufgeladen und landete im Anschluss auf der Straße. Mit schweren Verletzungen kam der 44-Jährige in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. (AZ)