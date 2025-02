Drei Jahre ist es her, dass Putins Armee in die Ukraine eingefallen ist. Seitdem tobt ein Krieg in Europa, der vielen Menschen Sorgen bereitet. Manche von ihnen treffen sich Woche für Woche in Ulm zur Mahnwache. Sie eint der Wunsch nach Frieden und dennoch gehen ihre Forderungen auseinander.

