Drogenfahrt in Neu-Ulm hat Konsequenzen

Am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr unterzogen Polizeikräfte einen Verkehrsteilnehmer in der Neu-Ulmer Uferstraße einer allgemeinen Kontrolle Dabei nahmen die Beamten deutliche Ausfallerscheinungen beim Fahrer wahr, welche auf einen vorherigen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf Kokain.

In der Folge unterband die Polizeistreife die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an. Gegen den 34-jährigen Mann leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Ihn erwarten nun, sollte ein Gutachten die Beeinflussung durch Betäubungsmittel bestätigen, ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Fahrverbot. Weiter setzt die Polizei die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis, welche die generelle Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen prüft.