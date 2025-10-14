E-Autos als Powerbank nutzen: An der Technischen Hochschule Ulm ist dazu ein großer Feldtest gestartet

Es ist die große Herausforderung der Energiewende: Wenn tagsüber die Sonne scheint und es windet, dann wird in Deutschland mehr Strom produziert als notwendig. Am Abend hingegen, zur Spitzenzeit, fehlt der Sonnenstrom. Um die Lücke auszugleichen, braucht es Stromspeicher und hier kommen E-Autos mit ihren immer größer werdenden Akkus ins Spiel: Denn mehr als 90 Prozent der vorhandenen Lithium-Batteriespeicher sitzen schon jetzt in Autos. Und warum sollten sie nur geladen werden? Sie können genauso gut Strom wieder abgeben.

Das nennt sich bidirektionales Laden und an der Technischen Hochschule Ulm (THU) ist dazu jetzt ein einjähriger, deutschlandweit einzigartiger Feldtest gestartet, der vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird. Bidirektionales Laden wird dabei als Schlüssel gesehen, um die Mobilitätswende und den Ausbau erneuerbarer Energien zu verbinden. E-Autos werden dabei als fahrende Energiespeicher genutzt. Der große Vorteil: Diese Speicher sind ohnehin schon da. Und in 15 Jahren könnten davon schon 30 Millionen auf unseren Straßen herumfahren, sagt THU-Rektor Volker Reuter. Gemeinsam können sie als riesiger dezentraler Stromspeicher fungieren.

Ist der Strompreis hoch, kann der Strom aus dem E-Auto einfach wieder eingespeist werden

Zehn unterschiedliche E-Autos von verschiedenen Herstellern wurden für den Feldtest angemietet. Christoph Kondzialka, technischer Projektleiter, zeigt auf dem Parkplatz der THU drei Anwendungsbeispiele: Zum einen kann über ein Programm gesteuert werden, wann das Auto an der Wallbox lädt und wann es Strom wieder ins Netz einspeist. Das wird je nach Strompreis gesteuert und kann auch manuell festgelegt werden: Ist der Strompreis niedrig, wird geladen – ist er hoch, kann er wieder verkauft werden. Natürlich kann auch festgelegt werden, wie viel Strom auf jeden Fall im Auto bleiben soll.

Zum Anderen kann das E-Auto als mobile Powerbank verwendet werden: Egal, wo man gerade ist: Das THU-Team führt vor, wie sich eine Steckdose am Auto öffnen lässt, die dann für alles Mögliche genutzt werden kann – etwa, um einen Staubsauger anzuschließen und das Auto zu säubern.

Auch ein drittes Beispiel führt das THU-Team vor, indem es Kaffeemaschine, Mikrowelle und Co. laufen lässt: Mit dem Strom aus dem Auto lässt sich der gesamte Energiebedarf im eigenen Haushalt decken. Und auch falls man über eine eigene PV-Anlage verfügt, kann das E-Auto mit seiner Batterie Teil des Systems werden.

Icon vergrößern Wichtig für den Erfolg des bidirektionalen Ladens sind auch geeignete Management-Systeme mit allen nötigen Fähigkeiten und Einstellungen. Foto: Alexander Kaya Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wichtig für den Erfolg des bidirektionalen Ladens sind auch geeignete Management-Systeme mit allen nötigen Fähigkeiten und Einstellungen. Foto: Alexander Kaya

Das Problem: So richtig marktreif ist das Ganze in Deutschland bisher nicht, im Gegensatz zu anderen Ländern wie etwa Japan. Im Jahr 2030 soll bidirektionales Laden hierzulande flächendeckend genutzt werden, so der Plan. Das Projekt auf dem Eselsberg nimmt die Fahrzeuge in den Blick, die Ladeinfrastruktur, das Energiemanagement und auch den Netzbetrieb und Geschäftsmodelle. Denn Ziel ist es, bidirektionales Laden nicht nur technisch, sondern auch nutzerfreundlich und wirtschaftlich umzusetzen.

In Deutschland muss noch einiges passieren – es hakt zum Beispiel an Zulassungen

Der Feldtest soll aufzeigen, wo noch Lücken sind und an welchen Problemen gefeilt werden muss. Es brauche zum Beispiel einen Standard für alle Hersteller. Noch sei das beim bidirektionalen Laden nicht der Fall, erklärt Kondzialka. Und selbst Autos wie der Renault 5, die über die Fähigkeit verfügen, bidirektional zu laden, können dafür aktuell in Deutschland nicht genutzt werden, weil unter anderem die Zulassung hierzulande so kompliziert ist, sagt Projektleiter Gerd Heilscher. Es muss sich also noch viel tun.

Noch klappt das bidirektionale Laden beim Feldtest nicht mit jedem Modell gut, verrät Dietmar Graeber, der die Gruppe für den Test mit aufgebaut hat. Heute koste eine geeignete Wallbox auch noch 5000 bis 7000 Euro, weil sie nicht in großen Stückzahlen produziert wird. Doch das soll sich schon bald ändern.