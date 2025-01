Beine eingeklemmt: Auto kommt von Straße ab und verletzt Fußgänger schwer

Bei einem Unfall am Dienstagvormittag in Ehingen Ehingen ist ein 52-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 28-Jähriger gegen 10.10 Uhr mit einem BMW Mini im Siebenjauchertweg unterwegs. Am linken Fahrbahnrand, im Bereich der Einmündung zur Mälzerstraße, parkte ein Pkw-Anhänger-Gespann.

Weil der 28-Jährige wohl durch die Sonne geblendet wurde, kam er nach links von der Straße ab. Dort erfasste er den 52-Jährigen, der den Anhänger entlud. Seine Beine wurden zwischen Anhänger und BMW Mini eingeklemmt. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.

Der Sachschaden wird auf insgesamt 30.000 Euro geschätzt. Das Auto und der Anhänger mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Feuerwehr den Siebenjauchertweg aus beiden Richtungen. Gegen 12.45 Uhr war die Straße wieder frei. (AZ)