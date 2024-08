Bewaffneter Überfall auf Tankstelle: Polizei sucht Täter mit Hubschrauber

In Ehingen (Alb-Donau-Kreis) ist am Mittwochabend eine Tankstelle überfallen worden. Der Täter ist auf der Flucht. Eine Fahndung nach ihm, unter anderem mit einem Hubschrauber, verlief bislang erfolglos.

Wie die Polizei am Donnerstagvormittag mitteilt, betrat gegen 22.35 Uhr ein bislang unbekannter und maskierter Mann die Tankstelle in der Biberacher Straße. Er bedrohte einen Mitarbeiter und einen Kunden mit einer schwarze Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Beides verstaute er in eine mitgebrachte schwarze Sporttasche. Dann flüchtete der Täter aus der Tankstelle und in unbekannte Richtung.

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber nach dem Unbekannten. Der blieb bislang aber unentdeckt. Bei dem Täter handelte es sich um einen Mann, die mit ausländischem Akzent sprach. Er war dunkel gekleidet, circa 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Er war vermummt und trug eine Sonnenbrille.

Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die unter der Telefonnummer 0731/1880 Hinweise geben können. (AZ)