Mädchen wird bei Unfall von Auto erfasst - doch wer war sie?

In Ehingen wird ein Mädchen auf der Straße angefahren und steigt daraufhin schnell in einen Linienbus. Nun weiß weder Autofahrerin noch Polizei, wer das war.

In Ehingen (Alb-Donau-Kreis) hat es am Mittwochmorgen einen Unfall gegeben, bei dem ein bislang unbekanntes Mädchen angefahren wurde. Wie die Polizei Ulm mitteilt, sei gegen 7.15 Uhr eine 19-Jährige mit ihrem VW in der Stoffelbergstraße Richtung Altsteußlinger Straße unterwegs gewesen, als plötzlich ein junges Mädchen – ihr Alter wird auf etwa 14 Jahren geschätzt – von rechts auf die Straße trat. Die 19-Jährige erfasste sie mit ihrem Wagen, und das Mädchen stürzte zu Boden.

Nach Autounfall in Ehingen sucht Polizei Zeugen

Die Autofahrerin stieg sie aus ihrem Wagen und half dem Mädchen. Das Mädchen lief anschließend weiter und stieg in einen Linienbus, sodass weder die Fahrerin noch die Polizei nun weiß, wer sie ist. Die Personalien fehlen. Außerdem ist unbekannt, ob sich das Mädchen bei dem Unfall Verletzungen zugezogen hat. Was man jedoch weiß, ist der Schaden des VWs: Ihn schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro.

Wer hat den Unfall am Mittwochmorgen in der Stoffelbergstraße in Ehingen einen Unfall beobachtet? Die Polizei bittet auch das Mädchen sich zu melden und sucht weitere Zeugen. Beide, das Mädchen und die Zeugen, können sich unter der Telefonnummer 07391/5880 melden. (AZ)